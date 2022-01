Dritte Pleite: Alba Berlin spürt weiter Quarantäne-Folgen

Berlin. Alba Berlin ist nach der bitteren 75:76-Heimpleite am Sonntag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg weiter auf der Suche nach der eigenen Geschlossenheit. Die dritte Niederlage im dritten Spiel nach der Corona-Zwangspause tat zwar weh, war aber zu erklären. "Es war unser drittes Spiel in sechs Tagen und das sieht man. Wir haben einige sehr einfache Konzentrationsfehler gehabt. Die normal sind, wenn man direkt aus der Quarantäne kommt", sagte Manager Marco Baldi.

Deshalb bräuchte Alba eigentlich eine Pause für Training und Erholung. "Nachdem man 14 Tage auf der Couch saß, ist das Programm natürlich hart", sagte Flügelspieler Louis Olinde. Denn die nächsten Wochen werden nicht entspannter. "Zur Zeit läuft das ein bisschen roulettemäßig. Die Teams, die coronafrei durchkommen, haben natürlich Vorteile, weil sie nicht nur trainieren können, sondern auch ihren Spielplan relativ normal durchziehen können", sagte Baldi.

Alba muss auch in dieser Woche drei Auswärtsspiele in nur sechs Tagen absolvieren. Am Dienstag (20.15 Uhr/Magentasport) geht es in der Euroleague zu Maccabi Tel Aviv, am Freitag zum Dauerrivalen FC Bayern München, am Sonntag müssen sie in der Liga in Würzburg ran. "Das ist jetzt schon sehr haarig. Aber das müssen wir jetzt überstehen. Wichtig ist, dass da nichts auseinander fällt. Es darf nicht passieren, dass wir den Kopf in den Sand stecken", sagte Baldi.

Ein Erfolgserlebnis ist deshalb dringend erwünscht. "Damit ist es immer einfacher. Es geht darum, diese Widerstandskraft zu entwickeln, jeden wieder heranzuführen und vor allem wieder die Geschlossenheit herzustellen. Wir leben davon, dass wir geschlossen sind und ein gutes Teamplay haben", sagte Baldi.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-827470/3