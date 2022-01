Nach Nigerias Ausscheiden: Union kann mit Awoniyi planen

Berlin. Der 1. FC Union muss nicht weiter auf seinen Top-Stürmer Taiwo Awoniyi verzichten. Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale des Afrika Cups mit der Fußball-Nationalmannschaft Nigerias kehrt der in dieser Saison schon neunmal erfolgreiche Angreifer nach Berlin zurück. Nach der Bundesliga-Pause könnte der 24-Jährige im nächsten Spiel des Tabellen-Vierten beim FC Augsburg am 5. Februar wieder zum Einsatz kommen.

In diesem Jahr hat Awoniyi durch sein Mitwirken beim Kontinentalturnier in Kamerun noch nicht für Union gespielt. Am Sonntagabend verlor Nigeria nach der erfolgreichen Gruppenphase mit dem Unioner in der Startelf gegen Tunesien mit 0:1 und schied aus dem Turnier aus.

In Berlin hatte Andreas Voglsammer im Sturm Awoniyi gut vertreten und gegen die TSG Hoffenheim (2:1) und im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (3:2) getroffen. Im Zweikampf um die Rolle als bester Torschütze in der Bundesliga-Historie von Union war Max Kruse (16:14) mit seinem Doppelpack am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (2:1) vorbeigezogen.

