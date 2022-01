Verband: Bislang keine Personalengpässe in Geschäften

An der Tür an einem Ladengeschäft sind Hinweise zu den Coronaregeln ausgeschildert.

Berlin/Potsdam. In den Geschäften ist es nach Angaben des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg bislang nicht zu Personalengpässen aufgrund steigender Corona-Fallzahlen gekommen. "Hygiene, das ist unser zweiter Vorname", sagte der Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Sonntag der dpa. Der Verband hatte seinen Verbandsmitgliedern in Berlin und Brandenburg angeboten, im Ernstfall einen Mitarbeitertausch zu organisieren. Dafür sollte Personal aus anderen Geschäften beispielsweise in Lebensmittelläden und Drogerien umverteilt werden können, damit der systemrelevante Handel nicht wegen Personalmangels schließen muss.

Bislang haben die rund 100 Mitglieder aber keinen Bedarf angemeldet, wie Busch-Petersen sagte. Einzelne Geschäfte meldeten einen höheren Krankenstand, aber den könne man noch intern ausgleichen. "Wir stehen weiterhin bereit", sagte er.

© dpa-infocom, dpa:220123-99-818207/2