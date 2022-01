Prömel über Kruse: "Super-happy, dass wir ihn haben"

Mönchengladbach. Mittelfeldspieler Grischa Prömel hat die Bedeutung von Stürmer Max Kruse für den Höhenflug von Union Berlin hervorgehoben. "Wir sind super-happy, dass wir ihn haben", sagte der 27-Jährige am Samstag im ZDF-"Sportstudio" und lobte "Ruhe, Gelassenheit und Spielintelligenz" des 33 Jahre alten Angreifers.

Beim 2:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach hatte Kruse zuvor beide Treffer für die Berliner erzielt, die sich auf Platz vier der Tabelle in der Fußball-Bundesliga verbesserten. Kruse wisse "ganz genau, in welchem Raum er sich aufhalten muss", erläuterte Prömel und lobte: "Viele kurze Bewegungen bringen ihn einfach in eine gute Position."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220123-99-816043/2