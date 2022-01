Berlin-Konzert: Milliarden live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Ben Hartmann und Johannes Aue spielen im März 2022 zwei Konzerte in Berlin.

Milliarden gehen im Frühjahr 2022 auf große "Aufbau"-Deutschlandtour und kommen im Rahmen ihrer Tour am 1. und 2. März 2022 für zwei Konzerte nach Berlin. Im Gepäck hat das Duo um Frontmann Ben Hartmann und Johannes Aue am Klavier Songs aus ihrem aktuellen Album "Schuldig", das im Februar 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Stücke wie "Kokain und Himbeereis", "Himmelblick" und "JaJaJa".

Im Jahr 2016 begleiteten Milliarden Ton Steine Scherben als Vorgruppe auf ihrer Tournee. Es folgten Auftritte der Band an den Festivals Rock am Ring und Rock im Park. Fans dürfen sich bei ihren Berlin-Auftritten auf den charakteristischen Sound der Band freuen – einem Mix aus Punk, Indie-Pop und Retro-Deutschrock, der Anleihen bei der Musik der Scherben und ihres früheren Sängers Rio Reiser nimmt.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 9. April 2022 in der Columbiahalle geplant wurde aber in das SO36 verschoben und auf zwei Konzerttermine aufgeteilt. Die Konzerte finden jetzt am 1. März und 2. März 2022 statt.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Tickets behalten wie folgt ihre Gültigkeit: Alle, die ihr Ticket im Bandshop gekauft haben, gehen zum 01.03.2022. Alle, die ihr Ticket bei CTS/Eventim gekauft haben, gehen zum 02.03.2022."

Wo werden Milliarden auftreten?

Die beiden Konzerte werden im SO36 (Oranienstraße 190, 10999 Berlin, Kreuzberg) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Konzerte?

Ja, für das Berlin-Konzert von Milliarden am Mittwoch (2. März 2022) sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 29,20 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag und Mittwoch (1. und 2. März 2022) jeweils um 19.00 Uhr. Die Konzerte beginnen an beiden Abenden jeweils gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Milliarden in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihren Konzerten im SO36 davon abweichen, aber diese Songs spielten Milliarden bei ihrem Auftritt im August 2021 in Frankfurt:

Schuldig sein Rosemarie Roberto Die Fälschungen sind echt Betrüger Himmelblick Oh Chérie Im Bett verhungern Kokain und Himbeereis Berlin Neues Leben Swing Katy Perry Milliardär Milliarden Milliarden JaJaJa Die Gedanken sind frei Schall und Rauch Ende Neu Blitzkrieg Ballkleid Freiheit is ne Hure Wenn ich an dich denke

Wie komme ich zum SO36?

Das legendäre SO36 befindet sich zentral in Kreuzberg auf dem Heinrichplatz, zwischen den U-Bahnstationen Kottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Am besten ist das SO36 mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Bus M29 zu erreichen. Die Bushaltestelle “Heinrichplatz” befindet sich direkt vor dem Club. Die nächsten U-Bahnstationen sind der U-Bhf. Kottbusser Tor (U1/U3/U8) und Görlitzer Bahnhof (U1/U3). Die Nachtbuslinien N8 und N1 und der M29er-Bus fahren die Nacht über durch und halten Adalbertstraße / Ecke Oranienstraße beziehungsweise Kottbusser Tor.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum SO36.

Gibt es ein Hygienekonzept für den Privatclub Berlin?

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Milliarden-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Milliarden live in Berlin, Dienstag, 1. März 2022 und Mittwoch, 2. März 2022, Einlass jeweils gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn jeweils 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin