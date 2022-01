Berlin-Konzert: Nick Howard live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Nick Howard spielt am 3. März 2022 in Berlin.

Privatclub Berlin Nick Howard live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Nick Howard ist zurück: Der britische Sänger geht im Frühjahr 2022 auf Tour und kommt am 3. März 2022 im Rahmen seiner "The Better Days"-Tour für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat Howard Songs aus seinem aktuellen Studioalbum "All or Nothing" sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Unbreakable", "If I Told You" und "Falling for You".

Nick Howard stammt ursprünglich aus Großbritannien, hat aber den größten Teil seines Erwachsenenlebens in den USA verbracht. 2008 veröffentlichte er sein Debütalbum "Something to Talk About". Seitdem hat er mehr als 1000 Shows auf der ganzen Welt gespielt, weitere fünf Alben veröffentlicht und mit seinen Singles in die vier Ländern die iTunes-Charts angeführt.

Wo wird Nick Howard auftreten?

Das Konzert wird im Privatclub Berlin (Skalitzer Straße 85-86, Kreuzberg) stattfinden. Eröffnet 1999 an der Pücklerstraße in den Katakomben der einstigen Eisenbahnmarkthalle, residiert der Privatclub heute in Kreuzberg im Postamt an der Skalitzer Straße und ist längst eine Institution. Hier treten die Indie-Stars von morgen auf.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Nick Howard im Privatclub Berlin sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 17,54 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (3. März 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wie komme ich zum Privatclub Berlin?

Für die Anreise empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Privatclub Berlin befindet sich im altehrwürdigen Postamt in der Skalitzer Str. 85-86 in Kreuzberg und ist gut mit dem Nahverkehr zu erreichen. Der Club liegt mittig zwischen den U-Bahnstationen Skalitzer Straße (U1) und Schlesisches Tor (U3). Von beiden Stationen sind es etwa 500 Meter Fußweg entlang der Skalitzer Straße. Der Privatclub Berlin verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in der Umgebung nur begrenzt Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung.

Gibt es ein Hygienekonzept für den Privatclub Berlin?

Der Privatclub Berlin hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Nick Howard-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist der Privatclub barrierefrei?

Der barrierefreie Zugang befindet sich am mittleren Eingang des Gebäudes, gleich rechts vom Privatclub über eine Rampe. Nach Anfrage beim Personal am Haupteingang wird dieser Eingang geöffnet.

Nick Howard live im Privatclub Berlin, Donnerstag, 3. März 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Skalitzer Str. 85-86, 10997 Berlin-Kreuzberg.