Berlin-Konzert: Maneskin live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Maneskin spielen am 26. Februar 2022 in der Verti Music Hall.

Verti Music Hall Maneskin live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Maneskin sind die Band der Stunde: Während das Quartett in Italien schon lange für Furore sorgte, haben sie sich nun auch weltweit von ihrem Status als Geheimtipp der handgemachten Rockmusik verabschiedet und gehen im Frühjahr 2022 auf große Tour. Am 26 Februar 2022 wird die Band um Frontmann Damiano David im Rahmen ihrer aktuellen Tournee für einen Auftritt nach Berlin kommen. Im Gepäck haben Maneskin Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Teatro d’ira – Vol. I", das im Februar 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Stücke wie "MAMMAMIA", "Beggin´" und "Somebody Told Me".

Wo werden Maneskin auftreten?

Das Konzert wird in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, auf der Internetseite der Verti Music Hall sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält aber eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (26. Februar 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Maneskin in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielten Maneskin bei ihrem Auftritt im November 2021 in New York:

IN NOME DEL PADRE ZITTI E BUONI Take Me Out / Somebody Told Me Beggin' Chosen CORALINE LA PAURA DEL BUIO FOR YOUR LOVE MAMMAMIA Close to the Top I Wanna Be Your Dog I WANNA BE YOUR SLAVE LIVIDI SUI GOMITI

Zugabe:

I WANNA BE YOUR SLAVE

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Maneskin live in der Verti Music Hall, Sonnabend, 26. Februar 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.