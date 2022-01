Netzhoppers verpflichten Nationalspieler Denis Kaliberda

Volleybälle liegen in einer Halle.

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben sich kurz vor Beginn der Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga mit dem 163-maligen Nationalspieler Denis Kaliberda verstärkt. Das gab der Verein auf der Homepage der Volleyball-Bundesliga (VBL) bekannt. Der 31-jährige Außenangreifer war zuletzt vereinslos.

Die Netzhoppers starten am Sonntag (15.00 Uhr) gegen die Volleys Herrsching in die Zwischenrunde der vier Mannschaften, die nach der Hauptrunde in der unteren Tabellenhälfte gelandet sind. Ein Einsatz von Kaliberda käme da noch zu früh. "Dafür bin ich noch nicht fit genug", sagt er.

Kaliberda stand in der Saison 2020/21 beim deutschen Meister Berlin Volleys unter Vertrag. Nach der sich anschließenden Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft beendete er seine Karriere, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Dirk Westphal von den Netzhoppers überredete ihn zu dem Sinneswandel.

