Prenzlauer Berg: Brand in Kirche - Jarasch zeigt sich erschüttert

Berlin. Nach dem mutmaßlich durch Brandstiftung ausgelösten Feuer in der Berliner Paul-Gerhardt-Kirche hat sich Bettina Jarasch erschüttert gezeigt. "Wer Feuer in einem Gotteshaus legt, greift die Religionsfreiheit und damit die Werte unseres Grundgesetzes an", betonte die Grünen-Politikerin am Samstag. "Meine Solidarität gilt dem Evangelischen Kirchenkreis Berlin Stadtmitte." Jarasch ist im von der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geführten rot-grünen Senat Verkehrssenatorin und Bürgermeisterin.

In der Kirche in Prenzlauer Berg hatte am Donnerstag der Altar gebrannt. Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Brandstifter. Die ersten Ermittlungen hätten ergeben, dass kurz vor Ausbruch des Brandes ein Zeuge einen Mann beim hastigen Verlassen des Gotteshauses gesehen haben soll, hieß es am Freitag.

Polizei ermittelt mit Blick auf die Szene der Corona-Maßnahmen-Kritiker

Die Kirche liegt in der Wisbyer Straße in der Nähe der Gethsemanekirche. Die Polizei ermittelt unter anderem mit Blick auf die Szene der Corona-Maßnahmen-Kritiker, weil diese in der Gegend Proteste abhalten. Konkrete Hinweise, dass das Feuer damit zusammenhängt, gibt es aber laut Polizei nicht. "Das ist eine mögliche Richtung", sagte eine Sprecherin am Samstag und bestätigte damit einen Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland RND. Man schaue in alle möglichen Richtungen, betonte die Sprecherin.