Kleinere Demos angemeldet: Verkehrsbehinderungen erwartet

Berlin. Wegen verschiedener Demonstrationen müssen sich die Menschen in Berlin am Samstag mancherorts auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Vor allem in Berlin-Mitte könne es tagsüber zu Einschränkungen auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr kommen, sagte ein Polizeisprecher. Hauptsächlich am Nachmittag sind im Stadtgebiet mehrere Kundgebungen, Aufzüge und Autokorsos mit Teilnehmerzahlen im zweistelligen und niedrigen dreistelligen Bereich angemeldet.

© dpa-infocom, dpa:220122-99-808229/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.