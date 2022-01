Enteignungsinitiative fordert umfangreiche Mitspracherechte

Berlin. Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" fordert, die Mehrzahl der Mitglieder der vom Senat angekündigten Expertenkommission besetzen zu dürfen. Beim Volksentscheid Ende September hatten gut 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin gestimmt. Entsprechend will die Initiative 59 Prozent der Kommissionsmitglieder vorschlagen, wie sie am Freitag in Berlin mitteilte. Außerdem dürften sich an der Arbeit in der Kommission keine Vertreter profitorientierter Wohnungskonzerne beteiligen.

Das rot-grün-rote Regierungsbündnis hatte sich in den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, eine Expertenkommission einzusetzen, die Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens prüfen soll. Die Treffen der Kommission müssten öffentlich sein und protokolliert werden, die Protokolle öffentlich zugänglich gemacht werden, forderte die Enteignungsinitiative. Sie schlug vor, dafür eine eigene Webseite einzurichten.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-796217/2