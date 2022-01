Betrunkener randaliert auf S-Bahnhof bei Berlin

Strausberg. Ein Betrunkener hat nach Polizeiangaben mehrmals auf der S-Bahnstrecke zwischen Berlin und Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) randaliert. Der 18-Jährige soll in der Nacht zum Donnerstag zunächst einen Unterstand am Bahnhof Fredersdorf beschädigt haben, worauf ihn Beamte kontrollierten und ihm zwei Messer sowie einen mutmaßlich gestohlenen Nothammer abnahmen. Kurz danach habe der Mann einen Feuerlöscher in der S-Bahn und auf dem Bahnsteig Strausberg entleert, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zu seiner Familie. Nach den Angaben vom Donnerstag hatte der Mann 1,8 Promille intus.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-788065/2

