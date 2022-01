IG Metall: Betriebsratswahl bei Tesla am 28. Februar

Berlin/Grünheide. Die Gewerkschaft IG Metall für den Bezirk Berlin, Brandenburg und Sachsen hat beim US-Autobauer Tesla in Grünheide Betriebsratswahlen für den 28. Februar angekündigt. Allerdings rechnet Bezirksleiterin Birgit Dietze nicht damit, dass dieser auch die Mehrheit der Beschäftigten abbilden werde, sagte sie am Donnerstag in Berlin. "Die bisher Eingestellten repräsentieren nicht die Belegschaft, wie sie bei beginnender oder erst recht bei voller Produktion aussehen wird", so Dietze.

Für den Betriebsrat dürften nur Beschäftigte kandidieren, die am Wahltag bereits sechs Monate beschäftigt seien. Das treffe auf die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fertigung nicht zu. Aktuell seien bei Tesla mehrheitlich Führungsetagen und Ingenieursposten besetzt.

Der US-Elektroautobauer hat in Grünheide bei Berlin eine Autofabrik gebaut, die schon zu Testzwecken über eine vorzeitige Zulassungen Fahrzeuge produziert. Die abschließende Genehmigung des Landes Brandenburg fehlt aber noch. Das Unternehmen geht bisher davon aus, dass das Autowerk bei voller Auslastung 500 000 Fahrzeuge produzieren kann.

