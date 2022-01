Steinmeier kondoliert zum Tod von Hardy Krüger

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Anita Krüger zum Tod ihres Mannes Hardy Krüger kondoliert. "Die Nachricht vom Tode Ihres Mannes hat mich sehr getroffen", schrieb er am Donnerstag. "Mit Hardy Krüger verlieren wir einen großen deutschen Schauspieler, der auf der Bühne genauso zu Hause war wie vor der Kamera. Sein Wirken war von spürbarer Leidenschaft zum Fach, von unvergleichlicher Wandlungsfähigkeit und von beeindruckender Ausdruckskraft geprägt. Aber auch als Autor und als Weltreisender hat uns Ihr Mann mit seinen Reportagen quer durch alle Kontinente andere Kulturen nähergebracht."

Krüger starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren. In rund 75 Filmen spielte der gebürtige Berliner, der lange in Kalifornien und Hamburg lebte, die Hauptrolle. Außerdem arbeitete er als Schriftsteller. Sein Werk ist durch viele Preise und Auszeichnungen geehrt worden. "Sie verdeutlichen das große Ansehen dieses großartigen Künstlers", schrieb Steinmeier. "Wir werden Hardy Krüger ein bleibendes Andenken bewahren."

© dpa-infocom, dpa:220120-99-785247/4