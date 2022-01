Viktoria Berlin verpflichtet Dortmunder Spieler Makreckis

Berlin (dpa) – Fußball-Drittligist Viktoria Berlin hat einen weiteren Winter-Neuzugang unter Vertrag genommen. Einen Tag nach der Verpflichtung von Brooklyn Ezeh von Schalke 04 II präsentierte der Aufsteiger am Mittwoch in Cebrail Makreckis von der U23 von Borussia Dortmund den zweiten Neuen, der in der Hinrunde noch auch 15 Einsätze für den Mitaufsteiger kam.

"Für uns ist Cebo ein sehr flexibler Spieler, den ich gerne im zentralen Mittelfeld sehen möchte, auch wenn er bei Dortmund aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit auf den Außenbahnen eingesetzt wurde", sagte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato. Der Deutsch-Italiener kündigte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur noch weitere Transfers an: "Drei werden es auf alle Fälle. Es kann sein, dass noch ein vierter Neuzugang on top dazustößt"

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viktoria muss am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (14.00 Uhr/Magentasport) antreten. Durch zahlreiche Coronafälle innerhalb der Mannschaft musste das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Braunschweig abgesagt werden. Jetzt sind zwar einige Spieler genesen, aber noch nicht richtig fit.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-773691/2