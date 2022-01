Verstärkte FFP2-Masken- und 3G-Kontrollen im ÖPNV

Fahrgäste sitzen mit FFP2-Masken in einer U-Bahn.

Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg müssen sich in den kommenden Wochen auf verstärkte Kontrollen der FFP2-Maskenpflicht sowie der 3G-Regeln einstellen. Darauf haben sich die Verkehrsunternehmen gemeinsam mit Ländern, Kommunen und den Polizeibehörden verständigt, wie die Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), Susanne Henckel, am Mittwoch mitteilt.

"Die Schwerpunktkontrollen sind eine gute und bereits bewährte Maßnahme." Fachleute seien überzeugt, "dass die 3G-Regeln sowie das Tragen einer FFP2-Maske größere Übertragungen des Virus in Bus und Bahn verhindert", sagte Henckel. "Das sollten wir unbedingt und alle gemeinsam auch weiterhin so fortführen."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die 3G-Regeln besagen, dass Fahrgäste in Bussen und Bahnen geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Wenn sie bei Kontrollen keinen entsprechenden Nachweis vorweisen können, droht ihnen der Rausschmiss. Die 3G-Regeln gelten im öffentlichen Nahverkehr seit November. Das Tragen einer FFP2-Maske gilt seit Samstag.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-773198/2