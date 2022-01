Wetter Berlin: Wetterdienst warnt vor Glätte und Windböen

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte und Windböen in Berlin und Brandenburg. Die Warnung vor Glätte gilt für den Zeitraum von Mittwochabend, 19 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr. In dieser Zeit müsse streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.

Die Warnung vor Windböen gilt von Mittwochabend, 21 Uhr, bis Donnerstagabend, 18 Uhr. In dieser Zeit müsse mit Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung gerechnet werden. In exponierten Lagen könnten auch Sturmböen bis 70 km/h auftreten.

Die Warnhinweise und Vorhersagen des Wetterdienstes finden Sie auch auf den DWD-Seiten.

In der Nacht zu Donnerstag erwartet der DWD zunächst zeitweise Regen in der Region. Im weiteren Verlauf sei es wechselnd bewölkt mit einzelnen, teils kräftigen Schnee- und Graupelschauern. Dabei komme es vorübergehend zu Glätte durch Schneematsch oder überfrierende Nässe. Auch kurze Gewitter können auftreten. Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis -1 Grad.

Wetter Berlin: Schnee- und Graupelschauer führen zu glatten Straßen

Der Donnerstag soll dann neben Wolken auch zeitweise Sonnenschein bieten. "Gelegentlich Schnee- und Graupelschauer mit Glätte, lokal kurze Gewitter", so der DWD. Ab Mittag gebe es dann nur noch vereinzelte Schauer. Am Nachmittag und Abend aufklarend, meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei um die 2 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwestwind mit Windböen, in Schauernähe einzelne Sturmböen um 70 km/h (Bft 8-9). Am Mittag und Nachmittag nachlassend.

Am Freitag wird es laut DWD verbreitet heiter, vorübergehend wolkig. Zu Beginn gebe es stellenweise noch Glätte. Am Abend in den nordwestlichen Landesteilen Bewölkungsaufzug. Die Höchsttemperatur liege zwischen 1 und 3 Grad.

In der Nacht zum Sonnabend von Sachsen-Anhalt weitere Bewölkungsverdichtung und nachfolgend gebietsweise leichter Schneefall, Schneeregen oder gefrierender Regen mit Glatteisbildung. Verbreitet Frost bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest.