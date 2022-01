Auto überschlägt sich auf A113: Mann schwer verletzt

Berlin. Beim Überschlag mit seinem Auto auf der Berliner Stadtautobahn A113 ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Wagen des 21-Jährigen überschlug sich am späten Dienstagabend mehrmals und krachte gegen die Seitenwand einer Autobahnbrücke, wie die Polizei mitteilte. Zeugen befreiten den Eingeklemmten demnach und leisteten Erste Hilfe, bevor Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann an der Anschlussstelle Johannisthaler Chaussee abrupt nach rechts gelenkt und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Die Autobahn blieb stadtauswärts bis kurz nach Mitternacht gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-768350/2

