Unfälle Mann fährt an Autobahn A113 in Leitplanke

Berlin. Ein Autofahrer ist auf der Autobahn A113 am Anschluss Johannisthaler Chaussee stadtauswärts in die Leitplanke gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Dienstagabend kam war zunächst noch unbekannt.

