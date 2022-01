Berlin. Ein 18-Jähriger ist in Berlin-Müggelheim beim Reparieren eines Autos unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr habe den jungen Mann am Dienstagabend befreit, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Wagenheber in der Garage weggerutscht. Weitere Details zum dem Vorfall im Bezirk Treptow-Köpenick lagen zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-762549/2

