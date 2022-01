Hertha BSC empfängt 1. FC Union im Berlin-Derby im DFB-Pokal

Berlin. Im brisanten Berlin-Derby geht es für Hertha BSC und den 1. FC Union um den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals. Heute (20.45 Uhr/ARD und Sky) treffen die Hauptstadtclubs vor gut 2000 Zuschauern im Olympiastadion im Achtelfinale aufeinander.

Die Unioner von Trainer Urs Fischer gehen nach einer bisher starken Saison in der Fußball-Bundesliga als Favorit in die Begegnung. Die Köpenicker stehen auf dem fünften Platz und haben gute Chancen auf die Teilnahme am Europapokal. Hertha kämpft als 13. gegen den Abstieg. Neun Punkte trennen beide Clubs. Im November 2021 siegten die Eisernen im ersten Derby der Saison 2:0 gegen die Blau-Weißen.

