Brände Feuerwehr rückt zu Brand in Kreuzberg aus

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in der Glogauer Straße in Kreuzberg ausgerückt. 50 bis 60 Kräfte seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Demnach brannte es im dritten Obergeschoss eines Hinterhauses. Weitere Informationen lagen noch nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-758712/2

