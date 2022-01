Invalidenstraße: Tram-Verlängerung startet - Vollsperrung

Am Mittwoch startet die BVG mit der Verlegung von Gleisen für die Verlängerung der Linie M10. Das müssen Autofahrer wissen.

So soll die Straßenbahnstrecke zwischen Turmstraße und Hauptbahnhof einmal aussehen.

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) starten mit der Verlegung von Gleisen für die Verlängerung der M10 in Moabit. Außerdem wird die Seydlitzstraße in Richtung Lehrter Straße für Autos gesperrt, der Radverkehr bleibt frei. Der Berliner Hauptbahnhof bleibt weiter aus Richtung Chaussee-/Friedrichstraße sowie über den Tunnel Tiergarten Spreebogen erreichbar. Die Buslinien 245 und N40 fahren in diesem Zeitraum eine Umleitung.

Voraussichtlich im März werde die Straße Alt-Moabit zwischen Invalidenstraße und Rathenower Straße gesperrt, kündigt der BVG-Sprecher an. „Im Frühjahr beginnen auch die Bauarbeiten am Knotenpunkt Turmstraße/Stromstraße, sodass einzelne Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen.“ Schon seit vergangenem September gibt es auch auf der Turmstraße teilweise Sperrungen oder weniger verfügbare Fahrstreifen. Auf wechselnden Abschnitten wird es dort noch bis 2023 zu Einschränkungen kommen.

Ziel ist es, die Verlängerung im ersten Halbjahr 2023 in Betrieb zu nehmen. „Bisher läuft zeitlich alles planmäßig“, bestätigt ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Bereits im Dezember war in dem Bereich eine Bauweiche eingebaut worden. Bei der nun bevorstehenden Gleisverlegung werden zunächst umfangreiche Arbeiten an den Versorgungsleitungen durchgeführt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Invalidenstraße in Berlin-Moabit: Das sind die Umleitungen

Foto: VIZ

Grafik vergrößern

M10: Verlängerung der Tram-Strecke im vergangenen August gestartet

Mit den Bauarbeiten zur Verlängerung der Tram M10, die bislang zwischen Warschauer Straße und Hauptbahnhof unterwegs ist, war im vergangenen August begonnen worden. Ab dem ersten Halbjahr 2023 sollen die Bahnen der Linie M10 durch Moabit fahren. Die 2,2 Kilometer lange Strecke führt vom Hauptbahnhof kommend über die Invalidenstraße und Alt-Moabit, biegt dann vor der JVA Moabit nach Norden in die Rathenower Straße ab und schwenkt anschließend am Kriminalgericht nach Westen in die Turmstraße. Dieser folgen die Tramgleise bis zum gleichnamigen U-Bahnhof.

Von dort aus soll die Strecke künftig weiter bis zum S- und U-Bahnhof Jungfernheide führen, so die Pläne. Entlang der Strecke soll der neue Abschnitt fünf Straßenbahnhaltestellen erhalten:

Lesser-Ury-Weg

Alt-Moabit/Rathenower Straße

Kriminalgericht Moabit

Turmstraße/Lübecker Straße

U-Bahnhof Turmstraße

Der Bau der Tramstrecke hatte sich jahreland verzögert. Ursprünglich hätten bereits Ende 2020 die Bahnen rollen sollen. In der Zwischenzeit sind auch die Kosten gestiegen. Statt 20 Millionen Euro rechnet die Senatsverkehrsverwaltung nun mit 33 Millionen Euro für den Bau. Zudem müssen 52 Bäume gefällt werden.