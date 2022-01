Verdi ruft AOK-Beschäftigte im Nordosten zum Warnstreik auf

Schwerin/Potsdam. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der AOK Nordost vor der anstehenden zweiten Runde in den Tarifverhandlungen zu Warnstreiks am Mittwoch aufgerufen. Die Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sollen am Mittwoch die Arbeit niederlegen, um den Gewerkschaftsforderungen Nachdruck zu verleihen, hieß es in einer Verdi-Mitteilung am Dienstag. Verdi drohte zudem mit weiteren Arbeitsniederlegungen.

Den Angaben der Gewerkschaft zufolge hatte die Tarifgemeinschaft der AOK (TGAOK), zu der auch die AOK Nordost gehört, in der ersten Verhandlungsrunde mitgeteilt, dass die Beschäftigten im Nordosten komplett vom Tarifabschluss in diesem Jahr ausgenommen werden sollen. Ein Angebot sei nicht vorgelegt worden. "Damit würden die Beschäftigten und Auszubildenden der AOK Nordost auf Dauer vom Vergütungsniveau ihrer Kolleginnen und Kollegen im AOK-System abgehängt", hieß es von Verdi. Dies bedeute bei gestiegenen Lebenshaltungskosten auf lange Sicht einen Reallohnverlust.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Katja Paul, Verhandlungsführerin der Verdi-Bundesverwaltung, beklagte, dass statt Wertschätzung und Anerkennung hier Einsparungen der Krankenkasse auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgen sollen. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,9 Prozent sowie eine um 150 Euro höhere Ausbildungsvergütung. Zudem soll es einen jährlichen Zuschuss für Gesundheitsmaßnahmen und bessere Aufstiegschancen für Berufseinsteiger geben.

Die Tarifverhandlungen werden den Angaben zufolge am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-752321/3