Januar zeigt sich in Berlin und Brandenburg weiter mild

Berlin/Potsdam. Mit Tagestemperaturen über dem Gefrierpunkt zeigt sich der Januar in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen weiterhin mild. Teilweise lässt sich sogar die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Dienstag mitteilte. So bleibt es am Mittwoch zwar meist stark bewölkt, doch vor allem für den Raum südlich von Berlin wird gelegentlich Sonnenschein vorhergesagt.

Nach drei bis fünf Grad am Dienstag - von der Prignitz bis zum Havelland sollen es sogar fünf bis sieben Grad sein - werden am Mittwoch vier bis sechs Grad erwartet. Am Abend kann es in der Prignitz etwas regnen.

Am Donnerstag werden bei Werten von zwei bis vier Grad neben Wolken, zeitweise Sonnenschein lokal auch Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauer vorhergesagt. Am Morgen und Vormittag kann es nach leichtem nächtlichen Frost glatt werden.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-749076/2