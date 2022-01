Wetter Berlin: Glatte Straßen - Unfälle auf Autobahnen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in Berlin. Im Brandenburger Umland kam es bereits zu einigen Unfällen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Glätte in Berlin und Brandenburg ausgegeben.

Wetter Glätte in Berlin und Brandenburg: Unfälle auf Autobahnen

Berlin. Auf den Straßen Berlins und den Autobahnen im Umland ist es am Dienstagmorgen streckenweise glatt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Glätte ausgegeben, die noch bis 9 Uhr in Kraft ist. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist auf den Stadtautobahnen und Hauptstraßen unterwegs und streut die Fahrbahnen.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete mehrere Unfälle im Berliner Umland. Demnach ist die A10 (Östlicher Berliner Ring) Richtung Dreieck Spreeau ab Freienbrink durch einen Unfall gesperrt. Insgesamt habe es in dem Bereich fünf Unfälle gegeben. "Unbedingt vorsichtig fahren", hieß es von der VIZ.

Autofahrer, die zum Flughafen BER unterwegs sind, sollten auf den Brücke und Anschlussstellen mit Glatteis rechnen, hieß es weiter.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich am Vormittag teils neblig-trüb, schreibt der DWD. Demnach müsse vor allem in Ostbrandenburg bis zum frühen Vormittag mit Glätte gerechnet werden. Meist bleibe es niederschlagsfrei, örtlich etwas Sprühregen. Die Temperaturen sollen im Tagesverlauf auf 3 bis 5 Grad steigen, von der Prignitz bis zum Havelland gebe es 5 bis 7 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch oft stark bewölkt, stellenweise aber auch Auflockerungen. Niederschlagsfrei. Örtlich Dunst oder Nebel. Tiefstwerte zwischen 3 und 0 Grad. Schwacher Südwestwind. Auch am Mittwochmorgen muss streckenweise mit Glätte gerechnet werden.