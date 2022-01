Corona-Demo mit 1500 Teilnehmern in Cottbus aufgelöst

Cottbus. Die Polizei hat in Cottbus eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit rund 1500 Teilnehmern aufgelöst. Für die nicht angemeldete Versammlung habe sich vor Ort auch kein Versammlungsleiter gefunden, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Montagabend zur Begründung. Daraufhin sei die Versammlung aufgelöst und die Teilnehmer zum Verlassen des Platzes aufgefordert worden. In einem Fall habe die Polizei wegen Widerstands Reizgas einsetzen müssen. Am Samstag war in Cottbus eine Corona-Demo mit rund 3000 Teilnehmern wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht aufgelöst worden.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-745164/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.