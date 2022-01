Tausende bei Corona-Demonstrationen in Ostbrandenburg

Potsdam. Mehrere tausend Menschen haben in Ostbrandenburg an Demonstrationen gegen die Corona-Regeln und eine Impfpflicht teilgenommen. In Bernau und Eberswalde seien jeweils mehr als tausend Menschen auf die Straßen gegangen, sagte Polizeisprecher Roland Kamenz am Montagabend. In Frankfurt (Oder) seien es knapp 900 gewesen. Insgesamt wurden im Bereich der Polizeidirektion Ost 32 Versammlungen gegen die Corona-Regeln gezählt. Davon seien nur 10 ordnungsgemäß angemeldet worden, sagte der Sprecher.

In den übrigen Fällen habe auch kein Versammlungsleiter festgestellt werden können, berichtete Kamenz. Daraufhin seien Anzeigen gegen unbekannt wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gefertigt worden. In zahlreichen Fällen seien die Beamten auch gegen Verstöße gegen die Maskenpflicht vorgegangen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-744888/2