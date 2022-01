Unbekannter schlägt mit Metallstange auf Sohn und Mutter ein

Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin-Lichtenberg einen Mann und dessen Mutter mit einer Metallstange angegriffen und verletzt. Der Täter soll den beiden am Montagvormittag in der Straße Am Berl aufgelauert und sofort auf den 27 Jahre alten Mann eingeschlagen haben, teilte die Polizei mit. Die 59 Jahre alte Mutter sei dazwischengegangen und leicht am Arm verletzt worden. Nach den Angaben vom Montag floh der Angreifer unerkannt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-743913/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.