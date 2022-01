Unions Voglsammer: Derby gegen Hertha "enorm schwierig"

Andreas Voglsammer von Union Berlin in Aktion im Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim.

Berlin. Für Union-Stürmer Andreas Voglsammer spielen vor dem Derby gegen Hertha BSC die zuletzt guten Resultate keine Rolle. "Das ist ein Pokalspiel, da sind die Karten ganz anders gemischt, das wird enorm schwierig", sagte der 30-Jährige in einem Mediengespräch am Montag. Die Eisernen hatten im November das letzte Berliner Fußball-Stadtduell 2:0 gewonnen. In der Bundesliga hat Union den Lokalrivalen mit derzeit neun Punkten Vorsprung deutlich distanziert.

"Natürlich hat das ihnen nicht geschmeckt, die werden alles geben, dass sie weiterkommen. Wie sehr es darum geht, Revanche zu nehmen, weiß ich nicht. Was die wollen ist mir egal, eigentlich", sagte Voglsammer vor dem Achtelfinale im Olympiastadion am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky). Der Angreifer hatte am Samstag beim 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein zweites Liga-Tor für Union erzielt.

Für Voglsammer geht es auch darum, den Derby-Gedanken nicht zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. "Am wichtigsten ist, dass wir auf uns schauen und uns nicht all zu viel damit beschäftigen, gegen wen wir spielen", sagte er. "Es geht ums Weiterkommen und das würde es auch gegen jeden anderen Gegner gehen", betonte Voglsammer.

