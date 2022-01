Wetter Berlin: Warnung vor Sturm

Berlin. Es wird turbulent in Berlin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region eine amtliche Warnung vor Sturm ausgegeben. Es werde gerechnet mit Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 70 km/h, anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. In Schauernähe müsse mit Sturmböen bis 75 km/h gerechnet werden, so die DWD-Meteorologen. Die Warnung galt zunächst bis Montagmittag, 12 Uhr.

Am Vormittag gibt es in Berlin und Brandenburg zunächst viele Wolken und zeitweise Regen. Ab dem Mittag von Nordosten deutlicher Bewölkungsrückgang. Am Abend verbreitet gering bewölkt oder klar. Die Höchsttemperatur liegt bei 6 bis 8 Grad.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Montag, 17. Januar 2022: Am Vormittag zunächst viele Wolken und zeitweise Regen. Ab dem Mittag von Nordosten deutlicher Bewölkungsrückgang. Am Abend verbreitet gering bewölkt oder klar. Höchsttemperatur 6 bis 8 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen bis 60 km/h (Bft 7), örtlich stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8). Im Verlauf Winddrehung auf Nordwest. Ab dem frühen Nachmittag rasche Windabnahme. In der Nacht zum Dienstag zunächst klar und niederschlagsfrei. Im Verlauf von Sachsen-Anhalt her Bewölkungszunahme sowie gebietsweise Nebel oder Hochnebel, ostwärts ausbreitend. Tiefsttemperatur zwischen 0 und -3 Grad. Streckenweise Glätte. Schwacher Nordwestwind.

Dienstag, 18. Januar 2022: Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, nur im Osten Brandenburgs anfangs noch größere Wolkenlücken. Lokal etwas Sprühregen. Temperaturanstieg auf 3 bis 7 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch oft stark, stellenweise aber auch gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf Werte zwischen 3 und 0 Grad. Schwacher Südwestwind.

Mittwoch, 19. Januar 2022: Am Mittwoch oftmals stark bewölkt bis bedeckt, südlich von Berlin am ehesten Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Meist trocken. Höchstwerte 4 bis 6 Grad. Schwacher, ab dem Mittag im Norden teils mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag starke Bewölkung. Zeitweise Regen, nach Mitternacht teils Übergang in Schneeregen. Tiefstwerte zwischen 2 und 0 Grad. Örtlich Glätte. Anfangs schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, im Nachtverlauf unter weiterer Intensivierung auf Nordwest drehend. Ab der zweiten Nachthälfte gelegentlich Windböen.

Donnerstag, 20. Januar 2022: Am Donnerstag bei wechselnder Bewölkung einzelne Schneeregen- oder Graupelschauer. Höchstwerte um 4 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwestwind. Hin und wieder Windböen und einzelne stürmische Böen. Am Abend nachlassender Wind. In der Nacht zum Freitag, wechselnd bewölkt, längere Zeit auch klar. Örtlich Schneeschauer. Verbreitet Frost zwischen 0 und -2 Grad. Örtlich Glätte. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Die Wettervorhersage des Wetterdienstes lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.