Herthas Geschäftsführer: Neues Stadion "wichtigstes Projekt"

Berlin (dpa) – Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller vom Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat erneut für einen Stadionneubau auf dem Gelände des Olympiaparks geworben. "Gerade für die wirtschaftliche Situation ist das Stadion das wichtigste Projekt des Vereins", sagte der 56-Jährige auf der digitalen Mitgliederversammlung am Sonntag. Sie seien in die Gespräche mit der neuen Regierung eingetreten und würden mit Nachdruck daran arbeiten, in diesem Jahr die Weichen für die neue Spielstätte zu stellen, ergänzte Schiller.

Eine Gesprächsrunde zwischen dem Verein, Vertretern der neuen Regierung und den Fans ist für Februar vorgesehen. Schiller verteidigte trotz der aktuellen Pandemie-Situation die Pläne. "Das Stadionprojekt ist ein Mehrjahresprojekt, dann werden wir die Pandemie überwunden haben", sagte der gebürtige Essener, der seit 1998 als Geschäftsführer die Finanzen des Vereins verantwortet. Zudem böte ein neues Stadion "neue Vermarktungsmöglichkeiten. Dabei handelt es sich nicht um eine Vision, sondern um einen elementaren Baustein für die Zukunft unseres Vereins".

Schiller beziffert die Bauzeit für den Neubau auf 30 Monate. Von der Entscheidung bis zur Fertigstellung seien es aber mehrere Jahre, betonte Schiller.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-730827/2