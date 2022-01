Berlin: Vulkanausbruch in der Südsee auch in der Hauptstadt messbar

Ein Vulkanausbruch im Südpazifik-Inselstaat Tonga hat Tsunami-Alarm in mehreren Weltregionen ausgelöst. In Tonga entstanden ersten Angaben zufolge schwere Schäden, Berichte über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht.

Inselstaat Tonga Vulkanausbruch in der Südsee auch in Berlin messbar

Berlin. Er trägt den langen Namen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai und ist ein Unterwasser-Vulkan. Manche Leute nennen ihn nur kurz Hunga. Genau dieser Unterwasser-Vulkan in der Nähe des Inselreichs Tonga im Südpazifik löst gerade eine Menge Alarm aus, denn er ist ausgebrochen!

Dieser Ausbruch hatte so eine große Druckwelle ausgelöst, die auch in der mehr als 16.000 Kilometer entfernten deutschen Hauptstadt messbar war. Die Wetterstation Berlin-Dahlem twitterte am Sonnabendabend ein Bild des gemessenen Luftdrucks und schrieb dazu: "Die Druckwelle des Vulkans #Hunga #Tonga-Hunga Ha'apai hat jetzt auch #Berlin erreicht, gut zu erkennen auf dem Luftdruck kurz nach 20 Uhr." Zunächst berichtete der RBB.

Die Druckwelle des Vulkans #Hunga #Tonga-Hunga Ha'apai hat jetzt auch #Berlin erreicht, gut zu erkennen auf dem Luftdruck kurz nach 20 Uhr. /JS pic.twitter.com/aKedcguYhw — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) January 15, 2022

Foto: dpa

Meteorologe: "Explosion über Tausende Kilometer zu hören"

Der Meteorologe Thomas Sävert kommentierte den Tweet der Wetterstation Berlin-Dahlem: "An allen Wetterstationen in Deutschland deutlich registriert: Zwischen 20 und 20:30 Uhr ging die Druckwelle des Vulkanausbruchs bei Tonga durch. Die Explosion des Hunga Tonga-Hunga Ha'apai war auch über Tausende Kilometer zu hören."

An allen Wetterstationen in Deutschland deutlich registriert: Zwischen 20 und 20:30 Uhr ging die Druckwelle des Vulkanausbruchs bei Tonga durch. Die Explosion des Hunga Tonga-Hunga Ha'apai war auch über Tausende Kilometer zu hören.#Tonga #Tsunami #HungaTongaHungaHaapai https://t.co/vSuWPJ99gV — Thomas Sävert (@Tornadoliste) January 15, 2022

Vulkan brach an zwei Tagen in Folge aus

Eine Aschewolke und Vulkanische Gase steigen nach dem Ausbruch eines unterseeischen Vulkans im Inselreich Tonga auf.

Foto: New Zealand High Commission/ZUMA Press Wire Service/dpa

Der etwa 65 Kilometer von Tongas Hauptstadt entfernte unterseeische Vulkan brach an zwei Tagen in Folge aus. Während nach der ersten Eruption vom Freitag Behördenangaben zufolge nur kleine Tsunami-Wellen registriert wurden, war die zweite Eruption am Samstag Medienberichten zufolge auch im 2000 Kilometer entfernten Neuseeland zu hören. Sie hatte zeitweise in vielen Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt. Menschen wurden aufgefordert, von Küstengebieten fernzubleiben. Die Bewohner Tongas wurden angewiesen, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Vulkanausbruch in Tonga: Über die aktuelle Entwicklung halten wir Sie hier auf dem Laufenden.