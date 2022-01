Mann wird bei Streit vor Lokal mit Messer verletzt

Berlin. Ein Mann ist bei einem Streit in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Der 38-Jährige geriet am Samstagabend zunächst mit einem anderen Mann vor einem Café in der Pannierstraße aneinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Später sollen sich demnach mehrere weitere Männer an dem Streit beteiligt haben. Wer genau den 38-Jährigen mit dem Messer attackiert hat, war zunächst unklar. Er kam mit Schnittverletzungen an den Oberschenkeln in ein Krankenhaus.

Die alarmierten Beamten stoppten in der Nähe des Lokals ein Auto, in dem drei mutmaßliche Tatbeteiligte saßen, 21, 27 und 28 Jahren alt. Der 27-Jährige wurde zunächst wegen einer Handverletzung ambulant versorgt. Alle drei seien vorübergehend festgenommen worden. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.

