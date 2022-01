Linke will auf Online-Parteitag Wahlschlappe aufarbeiten

Potsdam. Auf einem Online-Parteitag am Sonntag (10.00 Uhr) will die brandenburgische Linke ihre jüngsten Wahlniederlagen aufarbeiten. Im April soll dann eine neue Landesspitze gewählt werden. Die Linke hatte bei der Bundestagswahl 2021 mit 8,5 Prozent ihr Zweitstimmenergebnis von 2017 etwa halbiert. In Brandenburg verzeichnete sie dabei das schlechteste Ergebnis in den ostdeutschen Bundesländern.

In einem Diskussionspapier von Landesvorstand und Landtagsfraktion von November wird ein Neustart gefordert. "Der Kampf um eine gerechte Gesellschaft, die niemanden zurücklässt und für sozialen Ausgleich sorgt, muss darum der erkennbare Kern aller unserer politischen Aussagen sein", heißt es darin. Fragen der Zeit wie der Klimaschutz sollten auf ihre soziale Dimension heruntergebrochen werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-722199/2