Berlin-Konzert: Metronomy live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Metronomy spielt am 23. März 2022 in Berlin.

Columbiahalle Metronomy live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Elektropop-Band Metronomy haben ein neues Album namens "Small World" angekündigt, das am 18. Februar 2022 erscheinen soll. Pünktlich zum Release gehen die Briten im Frühjahr 2022 auf Tour und werden am 23. März 2022 ein Konzert in Berlin spielen. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Joseph Mount Songs aus ihrem brandaktuellen Album, darunter die programmatische Leadsingle "It‘s Good To Be Back", sowie eine Auswahl ihrer ihrer beliebtesten Stücke wie "The Look", "The Bay" und "Everything Goes My Way".

Wo wird Metronomy in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Seit 1998 ist die Columbiahalle in der Berliner Kulturlandschaft als vielseitige Veranstaltungshalle etabliert. Die Multifunktionshalle hat eine Kapazität für 3500 Zuschauer und liegt im Berliner Bezirk Tempelhof, nordwestlich des Tempelhofer Feldes, direkt an der Grenze zum Bezirk Kreuzberg.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Metronomy in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 35 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (23. März 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs werden Metronomy in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielten Metronomy bei ihrem im November 2021 in Paris:

Love Factory Night Owl The Bay Everything Goes My Way Walking in the Dark Reservoir Things will be fine It’s good to be back Corinne Insecurity Back on the Motorway Right On Time The Look

Zugabe:

Old Skool Hold me tonight You Could Easily Have Me

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 248: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in der Columbiahalle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Metronomy live in der Columbiahalle, Mittwoch, 23. März 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.