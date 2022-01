Berlin. Eine Autofahrerin hat in Berlin-Friedrichshain eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die 72-Jährige überquerte am Freitagabend die Rotherstraße in Richtung Rudolfstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen einer 24-jährigen, der aus der Lehmbruckstraße kam, stieß mit der Frau zusammen. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich den Angaben zufolge schwer an Hand und Bein. Rettungskräfte brachten die Rentnerin ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-721606/2

