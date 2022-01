Cerci trifft bei 14:0-Testseig für Turbine Potsdam sechsfach

Lindow. Turbine Potsdam ist im ersten von drei Spielen zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der Frauenfußball-Bundesliga ein klarer Sieg gelungen. Gegen den polnischen Erstligistgen Gornik Leczna gab es im Sport- und Bildungszentrum Lindow am Freitag ein 14:0 (7:0). Die Treffer für den Tabellenfünften in einer einseitigen Partie ohne Zuschauer erzielten Selina Cerci (7. Minute, 44., 48., 50., 65., 68.), Melissa Kössler (17., 37., 86., 88.), Malgorzata Mesjasz (5.), Gina Chmielinski (30.), Sara Agrez (38.) und Maria Plattner (81.). Bei den Turbinen stand Kapitänin Agrez nach Verletzungspause erstmals seit dem 17. Oktober wieder auf dem Platz.

Vor dem Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg am 29. Januar testen die Potsdamerinnen noch bei RB Leipzig und bei der männlichen A-Jugend von FSV Babelsberg 74.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-713075/4