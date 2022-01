Brandenburg vor Corona-Sonderweg: CDU stimmt für Kompromiss

Potsdam. Die CDU-Landtagsfraktion hat den Weg für einen Kompromiss bei der Einführung der 2G-plus-Regel in der Brandenburger Gastronomie freigemacht. Sie stimmte am Freitag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einmütig dafür, einen Vorschlag anzunehmen, nach dem die Regelung nicht gelten würde, wenn die Warnampel bei neuen Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche und beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten auf Grün steht. Die CDU-Fraktion hatte vor Problemen für die Gastronomie gewarnt. Das rot-schwarz-grüne Kabinett wollte am Nachmittag über die neue Verordnung entscheiden.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-710829/2

