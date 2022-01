Sternsinger besuchen Franziska Giffey im Roten Rathaus

Sternsinger aus Berlin-Pankow haben am Freitagmittag Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Roten Rathaus besucht. Gekleidet in lange Umhänge und mit bunten Kronen auf dem Kopf machten die Kinder ein Gruppenfoto mit der neuen Regierungschefin. Zum Schutz vor dem Corona-Virus trugen alle eine Gesichtsmaske.

Das Motto des diesjährigen Dreikönigssingens lautet "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Nach Angaben des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sollte auf die schwierigen gesundheitlichen Bedingungen von Kindern in Afrika aufmerksam gemacht werden.

Jedes Jahr um den Jahreswechsel ziehen Kinder von Haus zu Haus und bringen den Segen. So sammeln sie in ganz Deutschland Spenden für andere Kinder. Im Erzbistum Berlin beteiligten sich laut BDJK im vergangenen Jahr knapp 80 Gemeinden und Gruppen. Zwischen Rügen, Fläming, Prignitz und der Oder wurden über 303.000 Euro gesammelt.

