Berliner Tierärzte wollen gegen Corona impfen

Berlin. Die Berliner Tierärzte können vorerst noch nicht bei den Corona-Impfungen helfen, hoffen aber darauf, bis Ende Januar loslegen zu können. "Etwa die Hälfte der Tierärzte in den Praxen ist bereit, sich zu engagieren", sagte der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes Praktizierender Tierärzte, Jan Wolter, der Deutschen Presse-Agentur. Entsprechende Schulungen hätten jetzt begonnen, zunächst online für den theoretischen Teil.

Beim praktischen Teil, einer zweistündigen Schulung in einem Impfzentrum, hakt es laut Wolter noch. Veterinäre hätten hier bislang keinen Zutritt, weil landesrechtliche Regelungen dazu fehlten. Er sei aber optimistisch, dass dies ebenso im Verlauf des Monats geklärt wird wie andere noch offene Fragen. So fehlten etwa noch Geräte zur Datenübertragung.

Mitte Dezember hatten Bundestag und Bundesrat beschlossen, dass neben Arztpraxen, mobilen Teams oder Impfzentren auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte gegen Corona impfen dürfen. In Berlin gibt es nach Angaben Wolters etwa 450 Tierarztpraxen mit 650 Veterinären. Etwa doppelt so viele weitere Tierärzte arbeiten in Behörden wie Veterinärämtern oder in Unternehmen.

