Berlin. Ein 36-jähriger Mann ist in Berlin-Spandau von einem anderen Mann mehrfach angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete anschließend, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr im Barnewitzer Weg. Sanitäter brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt. Der Grund für die Gewalttat war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-710039/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.