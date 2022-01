Berliner Luft wird sauberer: Tempo 30 könnte fallen

Berlin hat auch im Jahr 2021 die gesetzlichen Grenzwerte zur Luftreinheit eingehalten. Das zeigt eine Auswertung des RBB. Umweltstaatssekretärin Silke Kircher (Grüne) bestätigte laut Bericht die Daten. Es wäre das zweite Jahr in Folge, dass die Berliner Luft im Durchschnitt sauberer wird.

Die höchste Belastung durch Stickstoffdioxid wurde demnach im Jahresmittel an der Berliner Stadtautobahn A100 in Westend mit 38 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Erlaubt sind maximal 40 Mikrogramm. Belastet war die Luft laut Auswertung auch an der Silbersteinstraße in Neukölln, am Mariendorfer Damm, an der Schildhornstraße in Steglitz oder an der Leipziger Straße in Mitte.

Tempo-30-Zonen und Diesel-Durchfahrverbote könnten aufgehoben werden

Durch die verbesserte Luftqualität könnten Diesel-Durchfahrverbote und Tempo-30-Zonen aufgehoben werden, heißt es in dem Bericht.

"Die Durchfahrtverbote für Dieselfahrzeuge können aufgehoben werden, wenn die NO2-Grenzwerte auch in diesem Jahr sicher eingehalten werden", wird der Sprecher der Umweltsenatsverwaltung, Jan Thomsen, zitiert. Weiter sagte er: "Sollte die NO2-Belastung weiter sinken, gilt dies auch für die Luftreinhaltungsgründe für Tempo-30-Abschnitte auf Hauptstraßen."

Tempo-30-Abschnitte sind auf Hautpstraßen gemäß Straßenverkehrsordnung nur mit einer sorgfältigen Begründung wie Luftreinhaltung, Lärmschutz oder Verkehrssicherheit zulässig.

Die Senatsverkehrsverwaltung hatte seit 2019 auf Berliner Straßen und Streckenabschnitten Tempobeschränkungen und Diesel-Durchfahrverbote eingeführt.

Im ersten Corona-Jahr konnte der Grenzwert in Berlin erstmals flächendeckend eingehalten werden - auch wegen des harten Lockdowns zu Beginn der Pandemie. Die Messdaten für 2021 würden laut Bericht nun zeigen, dass die Verbesserung der Luft kein vorübergehender Corona-Effekt war.