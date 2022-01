Parteien Scholz zu Stasi: "Ist nicht schön, aber so ist es eben"

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz wusste vor der Veröffentlichung von Auszügen aus den Stasi-Akten über ihn, dass er von dem DDR-Geheimdienst bespitzelt wurde. "Natürlich kenne ich die Tatsache, dass ich auch bespitzelt worden bin", sagte er am Donnerstag in Berlin. "Ist nicht schön, aber so ist es eben."

Das Bundesarchiv hatte zuvor einen "Bild"-Bericht bestätigt, nach dem die Staatssicherheit jahrelang Informationen über Scholz gesammelt hat, als dieser in den 1980er Jahren Juso-Politiker war. Die Akten beziehen sich laut "Bild" sowohl auf Reisen von Scholz in die DDR als auch auf Bespitzelung des Politikers in Hamburg.

