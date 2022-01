GdP rechnet mit Weggang von Polizeipräsidentin Slowik

Berlin. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet mit einem Führungswechsel an der Spitze der Berliner Polizei. Hintergrund sind Spekulationen, die amtierende Polizeipräsidentin Barbara Slowik könne an die Spitze der Bundespolizei oder als Staatssekretärin in das Bundesinnenministerium wechseln.

„Es ist keine Überraschung, dass unsere Polizeipräsidentin als eine der Personalien gilt, die für derartige Posten in Frage kommt“, sagte der Vorsitzender der Hauptstadt-GdP, Norbert Cioma, am Donnerstag der Berliner Morgenpost. Slowik erfülle die „Charakteristika, die im Bundesinnenministerium aktuell gesucht würden.

Die GdP beobachte die Entwicklung „sehr genau“, sagte Cioma, „weil die Berliner Polizei natürlich eine entsprechende Führung braucht“. Entscheidend sei letztlich, dass Berlins Polizeiführung die Interessen der Kolleginnen und Kollegen vertritt.“

Anstehende Personalrochade im Bund

Ursache der offenbar anstehenden Personalrochaden ist der Wechsel an der Spitze des Bundesinnenministeriums. Der neuen SPD-Ministerin Nancy Faeser wird nachgesagt, sowohl den als Hardliner und CDU-Gefolgsmann geltenden Chef der Bundespolizei, Dieter Romann, als auch einen ihrer Staatssekretäre austauschen zu wollen. Zumindest einer der Posten solle künftig von einer Frau bekleidet werden. Zunächst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Slowik amtiert seit April 2018 als Polizeipräsidentin. Der damalige Innensenator Andreas Geisel (SPD) und sein Staatssekretär Torsten Akmann holten die heute 55-Jährige seinerzeit als Nachfolger von Klaus Kandt aus ihrer damaligen Tätigkeit im Bundesinnenministerium nach Berlin.

Nun könnte Slowik auf die Bundesebene zurückkehren. Berlins neue Innensenatorin Iris Spranger (SPD) müsste sich somit nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt eine Nachfolgerin für der Spitze der Polizei suchen.