Corona-Inzidenz legt in Brandenburg wieder zu

Potsdam. Die Corona-Inzidenz neuer Ansteckungen wächst in Brandenburg wieder. Das Robert Koch-Institut gab den Wert neuer gemeldeter Corona-Fälle je 100.000 Einwohner in einer Woche am Donnerstag mit 479,0 an. Das ist mehr als am Mittwoch mit 463,0 und auch mehr als vor einer Woche mit 435,9. Brandenburg lag mit dem Wert vom Donnerstag im Ländervergleich auf dem fünfthöchsten Rang und hat weiter eine deutlich höhere Inzidenz als im Bundesdurchschnitt mit 427,7. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 3263 neue Infektionen mit Covid-19, vor einer Woche waren es 2986. Regional ist die Inzidenz am höchsten in Potsdam mit 641,4.

