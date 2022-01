Cottbus. In Cottbus hat ein Tannenbaum in einer Altbauwohnung gebrannt, eine 72-Jährige ist dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Frau am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand sind auch zwei Fensterscheiben in der Wohnung zu Bruch gegangen, die Splitter der Scheibe beschädigten zwei Fahrzeuge, die an der Wohnung standen.

