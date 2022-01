Brennendes Müllauto auf Berliner Stadtautobahn

Berlin. Ein brennendes Müllauto hat auf der Berliner Stadtautobahn für Sperrungen und Staus gesorgt. Der vordere Teil des Müllwagens samt Fahrerkabine stand am frühen Mittwochnachmittag an der Abfahrt Gradestraße in Tempelhof komplett in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Autobahnabfahrt und Teile der Autobahn wurden von der Polizei gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Grund für das Feuer war wohl ein technischer Defekt.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-684484/3

