Jugendämter nahmen 2020 weniger Kinder in Obhut

Potsdam. Im Jahr 2020 sind in Brandenburg insgesamt 1803 Minderjährige bei Pflegeeltern, in geeigneten Einrichtungen und betreuten Wohnformen untergebracht worden. Das waren 43 Kinder und Jugendliche weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Jugendministerium in Potsdam in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Linken mit.

Ohne konkrete Zahlen zu veröffentlichen, nannte das Ministerium eine Gefährdung des Kindeswohls als häufigsten Grund einer Inobhutnahme. Viele Minderjährige hätten ihre Unterkunft auf eigenem Wunsch gewechselt, hieß es weiter. In anderen Fällen hätten die Jugendämter Schutzmaßnahmen nach einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland angeordnet. 1550 Kinder und Jugendliche kamen in einer geeigneten Einrichtung etwa von kirchlichen oder kommunalen Trägern unter.

Die behördlich angeordnete Inobhutnahme verließen 2020 dagegen 682 Minderjährige, 15 weniger als ein Jahr zuvor. Sie kehrten zu ihren Eltern zurück oder wechselten zu einem sogenannten Personensorgeberechtigten. Im Berichtsjahr wurden in Brandenburg auch 34 Kinder aus ihren Pflegefamilien in Obhut genommen. Bei 28 Kindern bestand eine dringende Kindeswohlgefährdung, sechs Kinder wechselten auf eigenem Wunsch.

Laut der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik sinkt die Zahl der Inobhutnahmen in Brandenburg seit 2017. Den Anstieg in den Jahren 2013 bis 2016 begründete das Ministerium mit erhöhten Fluchtbewegungen. Den Rückgang seit 2017 führten die Behörden darauf zurück, dass die Öffentlichkeit sowie Fachkräfte unterschiedlicher Bereiche beim Thema Kinderschutz sensibler geworden sein könnten und Kindeswohlgefährdungen häufiger gemeldet hätten.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-683635/2