Männer stehlen Handtasche: Seniorin nimmt Verfolgung auf

Zwei Diebe haben einer Seniorin im Treptower Park gewaltsam die Handtasche aus der Hand gerissen, so dass sie stürzte und sich verletzte. Die Männer fragten die 86-Jährige und ihre 81 Jahre alte Freundin zunächst am Dienstagnachmittag nach einem Taschentuch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz darauf kamen sie zurück und griffen nach der Tasche. Die Frau zog sich demnach beim Sturz eine Platzwunde zu. Die Täter rannten davon. Die Freundin der Ausgeraubten lief hinterher, verlor die Männer aber aus den Augen. Alarmierte Polizisten konnten das kriminelle Duo ebenfalls nicht finden, dafür aber die Handtasche, in der Geld fehlte. Sanitäter behandelten die Gestürzte und brachten die Frauen nach Hause. Laut Polizei handelt es sich bei der Beute um einen geringen Geldbetrag.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-681269/2

